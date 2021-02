Avec l’arrivée de réglementations plus strictes en matière d’émissions de CO₂, Suzuki avait relégué l’Hayabusa au placard, il y a quelques années. Dotée d’assistances électroniques et plus propre que jamais, celle-ci fait désormais son grand retour.

La Suzuki GSX 1300 RR Hayabusa, dont la production avait été suspendue il y a quelques années en Europe, fait son grand retour. À des prix démarrant à 22’995 francs, la routière aux allures de supersportive sera à nouveau disponible dans sa version modernisée dès le mois d’avril, y compris en Suisse. Parmi les changements, on notera le carénage aérodynamique, ainsi que le passage à un éclairage LED avant et arrière. Le nouveau système d’échappement, qui doté d’une technologie modernisée de contrôle des émissions contribuera à respecter la norme Euro 5, n’aura lui non plus échappé à personne.

La Suzuki Hayabusa (Hayabusa signifie «faucon pèlerin»), impressionne déjà à l’arrêt. Suzuki La Suzuki d’une puissance de 190 ch atteint la barre des 100 km/h en 3,2 secondes. Elle est toutefois, comme toujours, bridée à 299 km/h. Suzuki La nouvelle Hayabusa existe en trois combinaisons de couleurs différentes. Suzuki

L’électronique a également été revue. Parmi les nouveautés, on citera notamment le Launch control (assistance au démarrage) à trois niveaux de réglage, le régulateur de vitesse, ainsi que le limiteur de vitesse, qui évitera au conducteur de dépasser la vitesse autorisée par inadvertance. Le pilote a la possibilité de choisir entre trois modes de conduite: Active, Basic et Comfort. En outre, le réglage de la traction et du wheeling peut se faire en dix étapes, celui du frein moteur et du quickshifter respectivement en trois et en deux étapes.

Parmi les autres caractéristiques, on peut citer l’ABS en virage, l’aide au démarrage en côte, ainsi que le système de contrôle qui évite à la roue arrière de décoller en cas de freinage sur un terrain en pente. Pour encore plus de sécurité, l’Hayabusa a par ailleurs été équipée d’un nouveau système de freinage avec des disques plus grands. Sur l’écran de l’ordinateur de bord central, le conducteur trouvera des informations, notamment sur la vitesse passée, ainsi que sur l’angle d’inclinaison dans les virages.

Moins de chevaux, mais une puissance de sprint plus élevée