Motocyclisme : Suzuki veut quitter la MotoGP à la fin de l’année

A cause d’une situation économique compliquée, le constructeur japonais veut se retirer du championnat du monde de MotoGP fin 2022, malgré un contrat jusqu’en 2026.

«Malheureusement, la situation économique actuelle et la nécessité de concentrer ses efforts sur les grands changements auxquels le monde de l’industrie motorisée est confronté ces dernières années obligent Suzuki à transférer ses coûts et ses ressources humaines vers le développement de nouvelles technologies», est-il écrit dans un communiqué.

Un contrat jusqu’en 2026

Deux titres en 2020

Dans le format actuel, 24 motos sont engagées en MotoGP. Huit par Ducati (2 dans l’écurie d’usine et 6 dans des équipes «satellites»), quatre par Yamaha, Honda et KTM (2 motos officielles et 2 satellites chacune) et deux motos d’usine chez Aprilia et Suzuki (pilotées par Mir et l’autre Espagnol Alex Rins).