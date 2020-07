Horlogerie

Swatch a redressé la barre après un semestre difficile

Les mesures de confinement adoptées à l'échelle mondiale ont pesé sur les chiffres semestriels du groupe biennois, qui aurait néanmoins renoué avec la rentabilité dès le mois de juin.

Sur les six premiers mois de l'année une perte sèche de 308 millions de francs, largement attribuée à l'impact des mesures de confinement adoptées à l'échelle mondiale, à comparer avec un bénéfice net de 415 millions un an plus tôt.