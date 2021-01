Covid-19 : Swatch frappé par le recul historique des exportations horlogères suisses en 2020

Les ventes de montres suisses à l’étranger ont chuté de 21,8% l’année dernière en raison de la pandémie, selon la faîtière. De son côté, le No 1 du secteur a annoncé jeudi une perte de 53 millions de francs.

Les exportations horlogères suisses ont subi un «recul historique» en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a provoqué un brusque arrêt de la production et des marchés au printemps, a indiqué jeudi la Fédération horlogère (FH). Au total, elles se sont chiffrées à 17 milliards de francs, contre 21,7 milliards en 2019, soit une baisse de 21,8%. «Ce recul est comparable à celui enregistré en 2009 (-22,3%) lors de la crise financière et ramène le résultat à son niveau de 2008», précise la FH.

Le deuxième trimestre 2020 a affiché un plongeon de 61,6% par rapport à avril-juin 2019, puis la situation s’est progressivement améliorée jusqu’au quatrième trimestre, en baisse de «seulement 4,3%» sur un an, a indiqué la FH. Ce redressement n’est dû presque exclusivement qu’à la Chine, qui a affiché un rebond particulièrement marqué à partir du mois de juin (+50,1% durant le second semestre).

Si l’incertitude reste «élevée» pour 2021, les perspectives peuvent être vues «sous un angle favorable» grâce au redressement amorcé par les exportations horlogères dès le troisième trimestre, les moyens déployés par les marques pour s’adapter à la situation et l’attrait incontestable des montres suisses, relève encore la faîtière.

Perte pour Swatch, qui reste confiant

Dans ce contexte mouvementé, le groupe suisse Swatch, No 1 mondial de l’horlogerie, a annoncé jeudi une perte nette de 53 millions de francs pour 2020, contre un bénéfice de 748 millions un an plus tôt. Son chiffre d'affaires s'est contracté de 32,1%, à 5,5 milliards de francs.