VAL-DE-RUZ (NE) : Swatch Group perd en justice contre ses ex-employés

Pour rappel, on reprochait aux trois hommes d’avoir perçu d’importantes sommes pour favoriser certains fournisseurs, pourtant plus chers sur certains produits, et d’avoir occulté des défauts sur les marchandises. Le Ministère public avait requis des peines allant de deux à quatre ans de prison . Enfin, pour ce qui est d’une éventuelle corruption, il y avait prescription.