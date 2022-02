«Redlight» : Swedish House Mafia remixe Sting

Le trio suédois s’est attaqué à «Roxanne», tube mythique du Britannique quand il était la voix du groupe Police.

Le résultat, publié le 25 février 2022, est méconnaissable par rapport au titre original. On ne l’identifie qu’au moment où on entend Sting chanter «You don’t have to put on the red light. Those days are over. You don’t have to sell your body to the night». Fait cocasse, le mythique «Roxanne» n’est jamais prononcé durant les 4 minutes que dure «Redlight». Par ailleurs, Swedish House Mafia, de retour sur le devant de la scène depuis 2019, a annoncé la sortie imminente d’un album. Mi-février 2022, Axwell, Steve Angello et Sebastian Ingrosso ont annoncé sur les réseaux sociaux que la galette était terminée. On ignore toutefois quand elle arrivera.