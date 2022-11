Tennis : Swiatek déroule face à Garcia

La No 1 mondiale Iga Swiatek a tenu son rang en accédant aux demi-finales du Masters WTA, jeudi, grâce à sa victoire aux dépens de Caroline Garcia (No 6), qui jouera sa qualification contre Daria Kasatkina (No 8) victorieuse de Coco Gauff (No 4), d’ores et déjà éliminée.