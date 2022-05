Tennis : Swiatek et Djokovic trônent sur la planète tennis

La Polonaise et le Serbe sont plus que jamais les dominateurs des classements WTA et ATP. Côté suisse, Jil Teichmann est désormais 24e, alors que Stan Wawrinka a progressé de 104 rangs.

Iga Swiatek est inarrêtable en cette année 2022. AFP

La Polonaise Iga Swiatek, qui a remporté dimanche à Rome son cinquième tournoi d’affilée, conforte sa place de No 1 mondiale dans le nouveau classement WTA publié lundi.

La Tunisienne Ons Jabeur, son adversaire en finale au Foro Italico, se hisse dans ce classement au 6e rang, le plus haut de sa carrière.

Du côté suisse, Belinda Bencic occupe toujours le 14e rng, alors que, comme prévu, la Biennoise Jil Teichmann, quart de finaliste à Rome avant d’abandonner sur blessure, a gagné cinq rangs pour être désormais 24e joueuse mondiale.

Stan Wawrinka progresse de 104 rangs

Du côté de l’ATP, Rafael Nadal, éliminé jeudi en huitièmes de finale du tournoi de Rome dont il était le tenant du titre, se voit chiper sa place de No 4 mondial par Stefanos Tsitsipas, finaliste sur la terre battue du Foro Italico. Novak Djokovic, qui pouvait perdre sa place de N.1 mondial en cas de contre-performance dans le Masters 1000 italien, l’a conservée après sa démonstration en finale contre Tsitsipas.

Novak Djokovic aurait pu perde sa place de No 1, ce ne fut pas le cas. AFP

La progression la plus spectaculaire est à mettre à l’actif de… Stan Wawrinka. Ses deux succès à Rome – avant de connaître l’élimination face à Djokovic – lui ont permis de gagner 104 places, pour s’établir au 257e rang du classement. 46e, Roger Federer est toujours le Suisse le mieux classé.

Les classements WTA: 1. Iga Swiatek (Pol) 7061 pts. 2. Barbora Krejcikova (Tch) 4911. 3. Paula Badosa (Esp) 4770. 4. Maria Sakkari (Grè) 4726. 5. Anett Kontaveit (Est) 4446. 6. Ons Jabeur (Tun) 4380 (+1). Puis les Suissesses: 14. Belinda Bencic 2525. 24. Jil Teichmann 1783 (+5). 60. Viktorija Golubic 1047 (-4). 119. Ylena In-Albon 543 (+17). 178. Stefanie Vögele 365 (+1). 190. Susan Bandecchi 352 (+8). ATP: 1. Novak Djokovic (Ser) 8660 pts. 2. Daniil Medvedev (Rus) 7990. 3. Alexander Zverev (All) 7200. 4. Stefanos Tsitsipas (Grè) 6170 (+1). 5. Rafael Nadal (Esp) 5525 (-1). 6. Carlos Alcaraz (Esp) 4770. Puis les Suisses: 46. Roger Federer 1030. 95. Henri Laaksonen 680 (+2) 120. Marc-Andrea Hüsler 514 (+1). 177. Dominic Stricker 333 (+1). 204. Alexander Ritschard 284 (+9). 257. Stan Wawrinka 204 (+104).