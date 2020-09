Aviation : Swiss accélère les remboursements de vols

Cette année, Swiss a traité «au total plus de 1,1 million de demandes dans le monde et a effectué des remboursements pour plus de 585 millions de francs».

La compagnie aérienne affirme suivre les exigences des autorités fédérales. Keystone

La compagnie aérienne Swiss accélère le processus de remboursement des vols, suite à la crise pandémique qui a mis un frein brutal au trafic aérien et au tourisme international. Le transporteur national a déjà remboursé pour plus de 585 millions de francs.

Swiss a assuré se conformer aux exigences des autorités fédérales en la matière, d’après un communiqué publié mercredi. La compagnie affirme en effet avoir traité à fin septembre la plupart des demandes déposées jusqu’à fin juillet par les voyagistes et les particuliers. Le délai de traitement des demandes de remboursement sera revenu au niveau pré-pandémique à partir d’octobre.

Ainsi cette année, Swiss a traité «au total plus de 1,1 million de demandes dans le monde entier et a effectué des remboursements pour une valeur de plus de 585 millions de francs».

Volume de demandes importantes

S’il y a donc un retour à la normale en ce qui concerne les délais, le groupe prévient que le volume des demandes restera important. Les mesures de lutte contre l’expansion de la pandémie évoluent chaque jour d’un pays à l’autre, et en particulier les obligations de quarantaine après avoir voyagé dans une zone à risque.

«Le nombre de demandes en suspens continuera donc à se développer et à diminuer de manière dynamique, mais n’atteindra pas zéro», d’après le communiqué.