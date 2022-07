Voyages à l’étranger: Swiss annule douze vols au départ de Genève et Zurich

Mercredi, plusieurs avions ne décolleront pas du tarmac à Genève et à Zurich. Au total, douze vols Swiss ont été supprimés. En cause, une grève du personnel à Lufthansa, la maison-mère de la compagnie aérienne. Le débrayage a obligé Swiss a annulé trois allers-retours au départ de Genève en direction de Francfort et trois autres entre Zurich et Düsseldorf. «Environ 1000 passagers sont concernés», indique Meike Fuhlrott. La porte-parole de la compagnie précise que les personnes touchées sont en train d’être informées de ces changements et que des alternatives de voyage sont actuellement à l’étude.