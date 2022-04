Aviation : Swiss annule par erreur et sans prévenir son vol de retour

Une jeune fille de 18 ans a failli rester en rade à Amsterdam à cause de Swiss. La compagnie n’avait pas enregistré son vol aller et a donc annulé son vol retour.

Une jeune fille de 18 ans n’est pas près d’oublier son séjour à Amsterdam. En effet, ses vacances ont bien failli se prolonger malgré elle à cause de Swiss. En effet, la compagnie aérienne a annulé son vol de retour en Suisse, sous prétexte que le vol aller n’avait pas été enregistré. En plus sans la prévenir, rapportent nos confrères de «20 Minuten».

Se débrouiller pour rentrer

Un pur hasard donc. Au grand dam du père. «Ma fille se serait retrouvée à l’aéroport sans se douter de rien, avec un billet d’avion non valable», critique-t-il. Et de s’énerver: pendant des heures, le service clientèle de Swiss ne fait preuve d’aucune compréhension, selon lui, même s’il prouve bel et bien que sa fille a pris un vol aller. «Et quand ils ont fini par nous croire, ils nous ont dit que sa place avait été revendue entre-temps et qu’elle devait se débrouiller pour rentrer.»