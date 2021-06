Suisse  - Swiss: augmentation des réservations pour cet été  

La compagnie aérienne reprendra au départ de Genève et de Zurich la desserte d’un grand nombre de destinations dans les semaines à venir et proposera même de nouvelles liaisons.

La région méditerranéenne est particulièrement prisée, notamment la péninsule Ibérique, la Grèce et l’Italie. Swiss

Depuis peu, Swiss enregistre une augmentation des réservations pour l’été, dans le sillage des progrès réalisés en matière de vaccination et de l’assouplissement des restrictions internationales sur les voyages. Les voyageurs se tournent en particulier vers la région méditerranéenne, notamment la péninsule Ibérique, la Grèce et l’Italie. Sur le segment intercontinental, la demande la plus forte porte sur les vols vers l’Amérique du Nord et les Émirats arabes unis.

La compagnie aérienne a bon espoir que son programme de vols soit bien accueilli par le marché. Si le programme de vols est principalement axé sur la demande de destinations touristiques et de visites à des proches, il répond également aux attentes de la clientèle d’affaires. «L’augmentation de la demande que nous observons depuis peu pour l’été nous montre clairement l’ampleur de l’envie de voyager. Nous voulons y répondre en proposant, en fonction de la demande, le programme de vols le plus complet possible» affirme Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer de Swiss.

125 liaisons au milieu de l’été

Swiss ajoutera ou reprendra 24 destinations au départ de Zurich et de Genève en juin, puis 25 supplémentaires en juillet. Au milieu de l’été, le nombre de liaisons passera à 125, dont 85 au départ de Zurich et 40 au départ de Genève. Toutefois, l’offre globale est structurellement bien inférieure à ce qu’elle était avant la pandémie: elle devrait atteindre au milieu de l’été entre 50 et 55 % du niveau auquel elle se situait en 2019.

Swiss va continuer à faire bénéficier à ses passagers d’une flexibilité totale pour modifier leurs réservations et poursuit ses efforts pour développer et utiliser des certificats de santé numériques reconnus internationalement. «Rendre les voyages simples et sûrs pour nos passagers est l’une de nos préoccupations majeures. Ce dont nos clients ont encore besoin pour cet été, c’est d’un passeport sanitaire numérique normalisé et reconnu au niveau international pour les personnes vaccinées, testées ou guéries» explique Tamur Goudarzi Pour.

Une offre variée vers des destinations prisées

Dans les semaines à venir, Swiss reprendra au départ de Zurich et de Genève la desserte d’un grand nombre de destinations qui n’étaient plus proposées ces derniers temps. En Europe, il s’agit notamment d’Amsterdam, Bordeaux, Brindisi, Cork, Florence, Heringsdorf, Ljubljana, Milan, Marseille et Oslo. Sur le segment long-courrier, la compagnie se rendra de nouveau au Caire et à Los Angeles. Elle proposera également de nouvelles liaisons vers Billund et Tallinn au départ de Zurich.