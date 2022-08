Aviation : Swiss cherche désormais son personnel de bord à l’étranger

Confrontée à un manque de personnel naviguant pour ses avions, la compagnie aérienne recrute ses employés à l’étranger.

Swiss n’a de suisse bientôt plus que son nom.

Sandra Meier, Zurich

Les passagers de Swiss devront s’habituer à être de plus en plus souvent accueillis à bord par du personnel navigant non suisse. Selon la SonntagsZeitung dimanche, la compagnie aérienne qui vole sous le slogan «Made of Switzerland» se met désormais à chercher du personnel de bord à l’étranger. En effet, vu les bas salaires et les conditions de travail difficiles proposés, elle n’arrive plus à recruter des employés helvétiques.

Il faut dire que la filiale de Lufthansa a licencié 344 «flight attendants» il y a un an. Et de nombreux autres ont jeté l’éponge. La compagnie a bien essayé de réengager le personnel licencié et de lancer une vaste campagne de recrutement. En vain. Du coup, elle a dû annuler une centaine de vols cet été faute d’hôtesses de l’air et de stewards en suffisance.

Langue officielle: le Hochdeutsch

Selon la SonntagsZeitung, Swiss estime qu’à l’avenir près de 40% du personnel de bord à l’aéroport de Zurich sera étranger. La tendance est déjà bien là puisque selon un employé, la langue officielle de la compagnie est devenue le Hochdeutsch, tant les équipages sont désormais majoritairement allemands. Selon un autre employé, la proportion d’étrangers à l’aéroport de Genève serait de 90%.

Pour rappel, Swiss a décidé de faire appel à la compagnie Air Baltic pour la saison d’hiver, afin de «stabiliser son programme de vol et de proposer un maximum de fiabilité aux voyageurs», avait-elle indiqué. L’accord, qui pourrait se prolonger au-delà de l’hiver, prévoit que la low-cost lettone exploite six Airbus. Or les équipages gagnent moins de 1600 euros bruts, toutes primes comprises. Cette sous-traitance des vols est dénoncée par les syndicats qu’ils considèrent comme du dumping salarial.



Un salaire très bas pour la Suisse Pour les Suisses, être hôtesse de l’air, steward ou pilote n’est plus attractif financièrement. Selon la convention collective de travail actuelle, le personnel de bord gagne 3400 francs de salaire brut au cours de leur première année de service. Avec les allocations et les frais, le salaire moyen est nettement inférieur à 4000 francs. À titre de comparaison, le salaire médian suisse était de 6665 francs en 2020.