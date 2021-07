Vaccination et temps partiel : Swiss demande à des salariés de renoncer à des congés

Confrontée à un manque de personnel le week-end, en partie en raison des absences pour maladie, la compagnie aérienne demande à certains employés de travailler les jours de congé.

Double emploi?

Les absences de courte durée pendant les vacances d'été ne sont pas entièrement nouvelles, selon Swiss. Mais cette année, elles sont plus nombreuses qu'habituellement, probablement parce que la pandémie a rendu les employés plus prudents et qu'ils sont plus prompts à se faire porter pâle lorsqu'ils présentent des symptômes.