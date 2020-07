Swiss doit encore plus de 100 millions à ses clients

Rédiger un nouveau commentaire

Asiatraveler 02.07.2020 à 13:11

J'attends depuis 3 mois le remboursement de mon billet. Si je comprends la mauvaise situation dans laquelle les compagnies aériennes se trouvent, et leurs besoins de liquidités, j'ai vraiment de la peine à digérer la manière dont Swiss et Lufthansa ont géré cette crise avec leurs clients. Passagers abandonnés à leur sort dans le monde entier, non remboursement des prestations, et communication proche de zéro...je n'ai parfois pas d'autres choix que de voyager avec cette compagnie...mais pour moi la confiance est rompue...c'est bien dommage...