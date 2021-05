Transport aérien - Swiss envisage de supprimer 1700 emplois à plein temps

Moins 20%. C’est l’affaissement structurel auquel s’attend Swiss en raison de la pandémie qui persiste. Cela induit une réduction de sa flotte de 15% par rapport à 2019, estime la compagnie aérienne dans un communiqué publié ce jeudi matin. Résultat: «le redimensionnement se traduirait par une réduction globale d’environ 1700 postes à temps plein, soit une baisse de plus de 20%». Et de détailler: jusqu’à 780 collaborateurs affectés au sol et en vol.

Pour le syndicat du personnel des transports, un démantèlement maintenant relèverait du mauvais timing. «Swiss doit garder sa ligne actuelle et maintenir autant que possible ses structures afin d’être prête lorsque le trafic aérien se normalisera», estime le président du SEV-GATA, qui précise que la vaccination est en cours et qu’un certain effet de rattrapage est à prévoir de la part des familles n’ayant pas pu voyager depuis plus d’un an. «Dès lors, selon le syndicat, les perspectives pour Swiss ne sont pas mauvaises à moyen terme, pour autant qu’elle puisse les saisir et ne pas laisser la place aux autres».