Genève: Swiss épinglé pour non-respect du salaire minimum

Dans son courrier, Swiss explique avoir partagé avec l’OCIRT les salaires, les temps de travail et le montant des RHT pour chaque membre de cabine. La compagnie rappelle que les conditions de travail étaient «particulières» durant cette période marquée par la crise du Covid et l’effondrement du trafic aérien. Dès lors, «la complexité de ces trois dernières années» implique qu’elles ne sont «pas représentatives» et que «la loi sur le salaire minimum laisse place à diverses interprétations quant à son application et notamment aussi sur la durée hebdomadaire du temps de travail».