Transport aérien : Swiss étoffe ses destinations pour l’hiver

Le transporteur national, qui tablait sur un programme de vols représentant 50% de celui de l’an passé à cause de la pandémie, a revu ses prévisions à la hausse.

La compagnie aérienne Swiss va étoffer son programme de vols au départ de Zurich et Genève, en prévision de la saison hivernale, et compte proposer 85% des destinations de son programme initial.

«Volume de trafic»

Swiss, qui vient d’annoncer le départ de son directeur général Thomas Klühr, prévoit de proposer 67 vols au départ de Zurich et 21 au départ de Genève. Pour les vols long-courrier, les dessertes de Boston, Los Angeles et Miami, ainsi que New Dehli, Johannesburg et Dubaï sont prévue. Muscat doit être rallié depuis Zurich par Edelweiss.