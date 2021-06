Swiss lance une classe «Premium Economy» pour plus de confort

Plus de confort : Swiss lance une classe «Premium Economy»

La compagnie aérienne a dévoilé lundi sa nouvelle offre, à mi-chemin entre la classe la moins chère et la classe affaires.

Plus d'espace pour les jambes, des sièges plus larges et un angle d'inclinaison du dossier plus grand: la compagnie aérienne Swiss proposera une autre classe de voyage à partir de cet automne sur ses vols long-courrier. Cette nouvelle classe, baptisée Premium Economy, se situera entre la classe économique la moins chère et la classe affaires. Elle proposera également d'autres services, comme l'enregistrement de deux bagages, un embarquement prioritaire et une offre culinaire plus importante. Mais ce confort a un coût: il faudra débourser environ 250 francs de plus par rapport à un billet Economy.