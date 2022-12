Transport aérien : Swiss modernise sa flotte long-courrier

«Modernes, très économiques et efficaces en termes d’émissions de CO₂». Telle est la description des cinq Airbus A350-900 achetés par Swiss. Ils voleront dès 2025.

La compagnie aérienne Swiss modernise sa flotte long-courrier. Elle a annoncé ce mardi avoir acheté cinq avions de type Airbus A350-900 – ceux-ci proviennent d’une commande de 25 appareils passée par le groupe Lufthansa auprès d’Airbus en 2019. Les appareils seront en service dès 2025 et remplaceront les quatre quadrimoteurs Airbus A340-300 encore en service.

Les nouveaux bimoteurs sont décrits comme «modernes, très économiques et efficaces en termes d’émissions de CO₂». Selon le communiqué de presse de la compagnie aérienne, «le bimoteur Airbus A350-900 produit environ 25% d’émissions de CO₂ en moins que le modèle précédent et mois de la moitié des émissions sonores». De plus, il ne consomme en moyenne qu’environ 2,5 l de kérosène par passager pour 100 km. Avec ces nouveaux modèles, Swiss entend ainsi «améliorer encore sensiblement son bilan carbone».