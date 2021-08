Coronavirus : Swiss: obligation vaccinale pour les équipages dès novembre

L’obligation entrera en force dès le 15 novembre. Selon Swiss, cette mesure est en accord avec les conventions collectives de travail.

Swiss justifie cette décision «en raison des réglementations d’entrée en vigueur dans les différents pays du monde, qui exigent de plus en plus souvent un vaccin obligatoire également pour les équipages». Cette mesure sera mise en place à partir du 15 novembre 2021. Hong Kong est la première destination du réseau de Swiss à exiger une preuve de vaccination des équipages de certains pays, y compris pour les vols en provenance de la Suisse, précise le communiqué.

Pour Swiss, appliquer deux poids deux mesures aux navigants vaccinés et non vaccinés complexifierait lourdement la planification, au point qu’à long terme, la compagnie ne pourrait plus assurer le bon déroulement de ses opérations aériennes. Certaines destinations et régions ne pourraient plus être desservies, ce qui affecterait considérablement le système de hub (plateforme de correspondances aériennes).