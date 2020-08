Transport aérien Swiss obtient le feu vert pour un crédit de 1,5 milliard

Un fonds allemand a approuvé une aide qui permettra à Swiss et à Edelweiss de contrecarrer les conséquences négatives dues à la crise du coronavirus.

La Confédération a décidé de garantir un montant de 1,275 milliard de francs pour les aides à Swiss et Edelweiss.

Le fonds allemand de stabilisation a donné son feu vert au crédit de 1,5 milliard de francs garanti par la Confédération pour soutenir Swiss et sa filiale Edelweiss. La voie est ainsi ouvert au versement de cette aide, a indiqué Swiss lundi soir.

Cette aide permettra à Swiss et à Edelweiss de contrecarrer les conséquences négatives dues à la crise du coronavirus et favorisera la reprise progressives, en cours depuis le 15 juin dernier, des liaisons aériennes des deux compagnies. Swiss assure que les prêts garantis seront remboursés aussi rapidement que possible.