Vols supplémentaires pour l’Espagne et le Portugal

La levée des mesures de quarantaine en Espagne et au Portugal a fortement dynamisé la demande. En l’espace d’une semaine, Swiss a ainsi enregistré jusqu’à cinq fois plus de réservations pour des vols à destination de ces deux pays. Compte tenu de cet accroissement rapide des réservations, la compagnie va renforcer ses vols entre Zurich et la péninsule Ibérique pour la période de Pâques. Elle proposera pour cela des liaisons supplémentaires et mettra en service des avions de plus grande capacité que ceux qui étaient prévus initialement.