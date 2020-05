Covid-19

Swiss: pas de licenciement dans l'immédiat

La compagnie aérienne Swiss ne prévoit pas pour l'heure de licenciement dans le cadre des réductions de coûts qu'elle doit effectuer pour surmonter la crise du coronavirus.

Les Chambres fédérales ont donné leur feu vert mercredi aux crédits urgents de 57 milliards de francs pour aider l'économie et le monde du travail. Dans ce cadre, les deux compagnies aériennes Edelweiss et Swiss profiteront de garanties bancaires de 1,275 milliard de francs.

«Soulagé et reconnaissant»

Thomas Klühr s'est dit «soulagé et reconnaissant» de l'aide du Parlement et du Conseil fédéral. Les accords entre Swiss et les autorités doivent encore être signés et une première tranche de 300 millions de francs pourrait être versée dès fin mai ou début juin pour Swiss et sa filiale Edelweiss.