Nouveauté mondiale – Swiss, première compagnie aérienne à voler avec du kérosène solaire

En 2023, Swiss fera décoller les premiers avions utilisant du carburant synthétique respectueux de l’environnement. Swiss

Alors qu’autrefois, on prenait l’avion à tout moment, sans se poser de questions avant de partir loin ou de visiter une ville, aujourd’hui, beaucoup de gens emportent leur mauvaise conscience dans leurs bagages. En effet, les avions font partie des plus gros émetteurs de CO 2 du secteur des transports.

L’industrie aérienne sait bien que si elle ne veut pas passer pour une «tueuse du climat» face à la menace du changement climatique et perdre des clients, elle doit trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement pour ses avions. Le mot magique est actuellement synfuels, des carburants synthétiques produits exclusivement à partir de sources renouvelables et qui n’émettent pas de CO 2 . Ils s’utilisent comme le kérosène, donc pas besoin de nouveaux moteurs pour faire décoller les avions.

La moitié du carburant aérien de la Suisse sera synthétique d’ici 2030

Swiss et le groupe Lufthansa ont conclu un partenariat avec Synhelion, une entreprise issue de l’EPFZ, afin que notre compagnie aérienne nationale devienne la première au monde à utiliser du kérosène solaire. Les premiers vols devraient débuter en 2023.

L’entreprise Synhelion construira, cette année encore, à Juliers, en Allemagne, la première installation au monde de production industrielle de carburant solaire. Ce partenariat comprend également le soutien de Swiss et du groupe Lufthansa dans le développement de l’usine de carburant commercial de Synhelion en Espagne. D’ici 2030, la moitié des besoins en kérosène de la Suisse devrait ainsi être assurée par ce carburant écologique.

Uniquement produit avec du CO 2 et la chaleur du soleil (lire ici), le carburant solaire est particulièrement respectueux de l’environnement. Le rayonnement solaire est concentré par un champ de miroirs, puis réfléchi de manière concentrée sur un collecteur et porté à plus de 1500 degrés Celsius, température nécessaire à la production du kérosène solaire.

D’autres compagnies aériennes devraient suivre

Contrairement à certains carburants synthétiques, le kérosène solaire n’entre pas en concurrence avec d’autres secteurs. Les biocarburants, par exemple, sont composés de biomasse, qui est utilisée dans l’industrie alimentaire. Et l’électricité produite pour les e-fuels à partir de l’énergie éolienne et hydraulique peut également être usitée ailleurs.