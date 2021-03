Ressources : Swiss Re accélère son désengagement du charbon

Swiss Re prévoit une sortie complète du charbon thermique d’ici 2030 dans les pays de l’OCDE et d’ici 2040 pour le reste du monde.

En 2018, le réassureur zurichois avait décidé de ne plus fournir de couverture des risques aux entreprises qui réalisent plus de 30% de leur activité dans le charbon thermique dans toutes leurs lignes de métiers.

A compter de 2023, ce seuil sera encore progressivement réduit jusqu’à parvenir à une sortie complète du charbon thermique d’ici 2030 dans les pays de l’OCDE et d’ici 2040 pour le reste du monde, a-t-il détaillé.

L’an passé, Swiss Re a également revu sa politique concernant la couverture des risques dans le pétrole et le gaz avec un mécanisme similaire. Entrée en vigueur début 2021, cette nouvelle politique l’a amené à progressivement se désengager des activités les plus intenses en carbone dans la production de pétrole et de gaz.