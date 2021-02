Covid : Swiss réduit la voilure au départ de Cointrin

La compagnie annonce lundi limiter le nombre de vols depuis Genève «au strict minimum» suite aux restrictions de voyage liées à la pandémie.

En raison du durcissement des restrictions de voyage annoncé par le Conseil fédéral le 27 janvier et de la baisse de la demande, Swiss réduit son exploitation aérienne à Genève au strict minimum. Et ce, jusqu’à fin février. Le programme de vols au départ de Zurich doit, lui aussi, être adapté, affirme la compagnie aérienne lundi dans un communiqué.

10% du programme 2019

Swiss ne remet pas en cause sa stratégie à long terme consistant à pérenniser son hub genevois et à en étendre le rayonnement sur le segment des vols de point à point. «Genève est un pôle extrêmement important pour Swiss et le restera, déclare Dieter Vranckx, CEO de la compagnie. Dès que les conditions le permettront et que la demande de transport aérien reprendra, nous étendrons progressivement nos services au départ de Genève et de Zurich.»