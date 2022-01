Coronavirus : Swiss refuse toujours d’employer son personnel non vacciné

Alors que la compagnie aérienne doit annuler des vols en raison d’un nombre élevé de collaborateurs malades, elle ne veut pas supprimer l’obligation vaccinale instaurée à la mi-novembre.

En novembre dernier, la compagnie aérienne Swiss avait instauré l’obligation vaccinale contre le coronavirus pour tout son personnel navigant. Des raisons d’exploitation et de protection des employés avaient alors été invoquées. Swiss doit aujourd’hui faire face à Omicron. Comme l’explique la porte-parole, Karin Müller dans la «SonntagsZeitung», «de nombreux membres d’équipage ont contracté le virus et nous avons dû annuler des vols. Nous nous attendons à une augmentation des cas de maladie dans les semaines à venir et par conséquent à d’autres annulations».