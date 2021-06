Aviation - Swiss se redimensionne en faisant moins de casse que prévu

Une flotte réduite de 15%, comme annoncé , mais des licenciements collectifs «inévitables aussi acceptables que possible». C’est ainsi que Swiss qualifie sa restructuration dans un communiqué ce mardi, se félicitant d’avoir pu aboutir, grâce à un dialogue «constructif», à des mesures volontaires et à des départs naturels à hauteur de deux tiers des 1700 équivalents temps plein qui doivent être supprimés cette année encore. En d’autres termes, la filiale de Lufthansa va supprimer 550 emplois au lieu des 780 prévus.

Mais c’est un tout autre son de cloche du côté des syndicats, qui taxent la consultation «d’alibi» et estiment que la compagnie n’a pas laissé le temps aux représentants du personnel au sol de «formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, allant jusqu’à considérer que Swiss a violé la procédure de consultation, selon l’article 335 f du Code civil suisse», écrit le syndicat SEV-GATA (Groundstaff Aviation Technics and Administration) dans un communiqué publié dans la foulée et diffusé sur Facebook, comme le montre l’aperçu ci-dessous.