Ski alpin : Swiss-Ski et Sunrise UPC partenaires dès la saison 2022/2023

Après l’annonce du retrait de Swisscom, sponsor principal de Swiss-Ski depuis 20 ans, la Fédération suisse de ski a signé un pacte «d’au moins dix ans» avec Sunrise UPC.

Lara Gut-Behrami et les athlètes de Swiss-Ski auront une nouvelle tenue dès l’hiver 22/23.

Tradition suisse

« Les sports de neige font partie de la tradition suisse et la combinaison avec des sports de compétition de niveau mondial correspond parfaitement à notre positionnement. Grâce au partenariat avec Swiss-Ski, nous sommes encore plus proches de nos clients avec encore plus d’émotions » , a souligné André Krause, CEO de Sunrise UPC, qui a notamment un partenariat avec Roger Federer.