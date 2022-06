COVID-19 : Swiss supprime des vols au lieu d’utiliser son personnel non vacciné

La compagnie aérienne nationale est l’une des rares à refuser que son personnel non vacciné contre le Covid-19 travaille. Certains des 150 employés concernés ont déjà été licenciés.

Swiss l’a annoncé la semaine dernière: elle va annuler une centaine de vols et supprimer entièrement des destinations en raison d'une pénurie de personnel. Une pénurie dont elle est responsable elle-même. En effet, deux mois après la fin de toutes les mesures de protection contre le Covid-19, et malgré le manque de personnel, la compagnie aérienne laisse encore au sol son personnel naviguant non vacciné, rapporte la SonntagsZeitung.

Pour rappel, Swiss avait décidé l’automne dernier la mise à pied de 150 assistants de vols et de pilotes parce qu'ils ne s’étaient pas fait vacciner contre le coronavirus. Certains d'entre eux ont déjà été licenciés – mais la compagnie ne veut en révéler le nombre. D'autres, qui témoignent de leur désarroi dans le journal zurichois, sont en congé et aussi menacés de licenciement. Au lieu de réembaucher les employés non vaccinés, Swiss prévoit l’engagement temporaire d’assistants de vol de la Lufthansa sur son réseau.

Un porte-parole de la compagnie justifie la situation par le fait que le vaccin offre la meilleure protection contre les évolutions graves de la maladie, qu’il est recommandé par les autorités spécialisées concernées, et que l’évolution de la pandémie en automne prochain est incertaine. De plus, «un traitement différent des membres d'équipage entraînerait une grande complexité dans la planification des interventions et constituerait une inégalité de traitement», ajoute-t-il.

Pénurie de pilotes à prévoir

Selon ses propres indications, Swiss ne manque pas de pilotes pour l’heure. Mais les recherches du journal zurichois ont montré que les équipages des cockpits fonctionnent, eux aussi, à la limite, car le nombre de pilotes est limité. Or, comme l’explique un collaborateur de longue date de la compagnie: « Swiss sait par expérience que les arrêts maladie se multiplient lorsque les pilotes ont trop de missions». De son avis, une nouvelle pénurie de pioltes est donc prévisible.

Voyageurs suisses impactés

Des Suisses qui ont planifié des vacances en volant sur la compagnie nationale sont déjà impactés par la situation. Quelque 10'000 passagers sont ainsi concernés par la suppression d’une centaine de vols en juillet et août prochains, annoncée par Swiss la semaine dernière.

Procès contre Swiss en vue

Peu de pays interdisent le personnel non vacciné





