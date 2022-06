Aviation : Swiss supprime une centaine de vols en pleines vacances d’été

Par manque de personnel, des dizaines de vols internationaux tomberont à l’eau en juillet et août.

Swiss est sur le point d’annoncer la suppression d’une centaine de vols prévus en juillet et août, rapporte mardi «Blick», qui cite des sources internes. Contactée par «20 Minuten», une porte-parole de la compagnie aérienne parle d’environ 2% des passagers ayant réservé des vols auprès de Swiss en juillet et août qui seraient concernés. Comme l’indique Swiss dans un communiqué, les clients touchés ont été informés par e-mail. Le manque de personnel est évoqué pour expliquer cette situation.

Genève-Londres: 5 vols de moins par semaine

Au départ de Zurich, un vol long-courrier par semaine à destination de San Francisco est en outre supprimé, la fréquence des vols étant également réduite pour les destinations de Gdansk, Dresde et Varsovie. Seule Nuremberg a été temporairement supprimée du programme de Swiss entre juillet et octobre. La fréquence des vols de Genève vers Londres sera réduite de cinq vols par semaine.



Oliver Buchhofer, qui est à la tête du département Operations de Swiss, estime qu’il s’agit du contrecoup de la pandémie de Covid: «La pandémie Corona et ses conséquences constituent un défi sans précédent pour l’ensemble du secteur aérien, et notamment pour Swiss», explique-t-il. «Nous présentons nos excuses les plus sincères aux passagers touchés par une annulation de vol et cherchons des solutions individuelles pour eux.»