Pandémie  - Swiss teste un nouveau certificat sanitaire numérique

A l’aéroport de Genève le 28 mai 2020. AFP

En cette période de pandémie, pour qu’il soit plus simple de voyager en toute sécurité, Swiss International Air Lines (SWISS) se lance dans l’évaluation d’une nouvelle solution numérique de vérification des certificats nationaux et internationaux de test et de vaccination.

La nouvelle solution ne nécessite aucun téléchargement d’application et respecte les directives les plus strictes en matière de protection des données. Elle permet aux voyageurs de stocker et d’administrer sous forme de portefeuille numérique les certificats de vaccination et de test qui sont transmis directement sur leurs appareils mobiles par les centres de test et les laboratoires affiliés. Ils peuvent ainsi présenter aux compagnies aériennes et aux autorités la preuve infalsifiable qu’ils satisfont aux conditions d’entrée sur le territoire sans devoir pour autant divulguer d’autres informations de santé. Le code-barres crypté du système de certification accélérera et optimisera également les processus aéroportuaires concernés.

Phase de test

Swiss va tester la fonctionnalité de la nouvelle solution numérique dans les jours à venir en vue de son adoption éventuelle au troisième trimestre 2021. Pendant la phase d’essai, les passagers devront encore être munis d’un certificat sanitaire officiel conforme aux exigences du pays de destination. Swiss a déjà testé le nouveau Travel Pass IATA sur ses vols entre Zurich et Londres Heathrow. Sur certaines lignes, les passagers pourront également télécharger leurs certificats de test jusqu’à 12 heures avant le départ. Ceux-ci seront vérifiés afin que les clients sachent avant de partir s’ils satisfont aux exigences des autorités concernées.