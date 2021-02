Les vols hebdomadaires du groupe Lufthansa reliant Genève à Zurich et Francfort sont maintenus.

En raison du faible nombre de réservations, Swiss International Air Lines a annoncé vendredi qu’elle continuerait de n’assurer qu’un fonctionnement minimal à l’aéroport de Genève, et ce jusqu’au 27 mars. Dans son communiqué, la compagnie aérienne a indiqué que l’affluence sur ses vols a d’autant plus chuté depuis l’introduction «des restrictions de voyage plus strictes imposées à la Suisse».