Covid-19 : Swiss veut des tests rapides à l’aéroport

La compagnie aérienne helvétique demande à ce que tous les passagers qui rentrent en Suisse soient testés à l’aéroport.

Les remboursements seront faits

Depuis le début de l’année, Swiss a remboursé plus de 700’000 billets dans le monde pour un montant dépassant les plus de 400 millions de francs, relève le directeur commercial. Et d’ajouter que le nombre important de demandes déposées a empêché la compagnie d’effectuer des remboursements plus rapidement. Dans l’intervalle, les capacités de traitement ont été considérablement augmentées, précise-t-il.