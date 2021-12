Pénurie de personnel : Swiss veut réengager des collaborateurs récemment licenciés

Une offre de retour sera proposée à 334 ex-employés qui seront contactés en janvier par les RH de la compagnie aérienne.

Alors qu’au mois de juin dernier la compagnie aérienne avait supprimé 550 emplois – 334 hôtesses de l’air et stewards avaient été licenciés, Swiss manque aujourd’hui de personnel – comme le rapportent divers quotidiens suisses alémaniques. Michael Stief, porte-parole de Swiss, s’explique dans les colonnes de «Blick» , «nous enregistrons plus de départs parmi le personnel de cabine que ce qui était prévisible au printemps 2021 et nous allons probablement perdre des collaborateurs supplémentaires en raison de l’obligation de vaccination introduite début décembre».

Sandrine Nikolic-Fuss, cheffe du syndicat du personnel de cabine Kapers, constate aussi ce manque et affirme que depuis l’automne les effectifs en cabine sont au plus bas. «En décembre, on sent clairement un manque de membres d’équipage», déclare-t-elle.