Swissair: La pire catastrophe aérienne suisse avait lieu il y a 25 ans

Le site du drame se situe à deux pas de l’un des endroits les plus visités de la Nouvelle-Écosse.

Il y a tout juste 25 ans, la Suisse se réveillait sous le choc. En effet, un avion MD-11 de Swissair, qui reliait New York à Genève s’abîmait au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, au Canada, non loin de la ville de Halifax. Toutes les personnes à bord – 215 passagers, dont nombre de Romands, et 14 membres de l’équipage – avaient toutes péri dans le drame.