Données mobiles : Swisscom dira «adieu à la 3G» à la fin de l’année 2025

L’opérateur a annoncé mardi qu’il mettra fin à l’exploitation du réseau 3G dans un peu plus de trois ans, afin que les clients concernés «aient tout le temps nécessaire pour s’adapter».

«Arrêt définitif»: c’est le sort qui attend la technologie 3G chez Swisscom à la fin 2025. «Swisscom ouvre ainsi la voie à des solutions d’avenir. Les technologies comme la 4G et la 5G sont bien plus performantes et écoresponsables que la 3G», dit l’opérateur, dans son communiqué.

L’annonce intervient trois ans avant la date afin que tous les clients qui ont des appareils non compatibles avec la 4G ou la 5G aient «suffisamment de temps pour s’adapter». Swisscom invite toutes les personnes qui ont des doutes sur la compatibilité de leur appareil avec les plus récentes technologies à le contacter, soit dans les succursales, soit sur sa hotline.

Un vieux train sur une ligne TGV

«Révolutionnaire à l’époque, la 3G a depuis longtemps été dépassée par des technologies bien plus avancées, plus écologiques et plus économes en énergie. Aujourd’hui, les générations de communication mobile comme la 4G et la 5G repoussent encore les limites», justifie l’opérateur.