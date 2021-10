Délocalisation – Swisscom fache avec son centre d’appels au Kosovo

Délocalisation : Swisscom fâche avec son centre d’appels au Kosovo

Syndicalistes et parlementaires sont critiques avec le projet pilote mené à l’étranger par le géant suisse des télécoms.

Le test à petite échelle débutera au printemps 2022 et durera jusqu’à la fin de l’année, a précisé Sepp Huber au journal dominical. Alors il sera décidé si et comment implanter un centre d’appels à l’étranger. L’entreprise assure qu’aucun de ses salariés n’en sera victime et rappelle qu’elle compte plus de 2000 postes dans les centres d’appels, dont environ la moitié est interne.