Bevaix (NE) : Swisscom forcé de démonter une antenne 5g posée sans autorisation

Une citoyenne a repéré des travaux de transformation menés alors que les procédures n’avaient pas abouti. La commune est intervenue et Swisscom s’excuse pour son erreur.

Les équipements sont parfois difficiles à reconnaître pour un oeil non averti

C’est la vigilance d’une citoyenne attentive qui a mis au jour le problème. Alors que cette habitante de Bevaix (NE) observait des travaux de maintenance effectués par Swisscom fin août, elle a remarqué que l’antenne avait été démontée et remplacée par une autre, un émetteur 5G adaptatif, rapporte «24 heures». Elle a alors pris des photos et s’est rendue à la commune pour demander des explications. En effet, un recours avait été déposé auprès du Canton contre cette transformation, et aucune décision de justice n’avait encore été rendue.