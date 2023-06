Swisscom gèle les prix des abonnements jusqu’à fin 2024

Contrairement à Sunrise, qui a annoncé début mai que les tarifs de ses abonnements seront augmentés de 4% dès le 1 er juillet, Swisscom a «décidé de geler les prix des abonnements pour la clientèle privée jusqu’au 31 décembre 2024», et ce malgré le renchérissement (voir encadré), a déclaré, ce dimanche, Christoph Aeschlimann, CEO de Swisscom, dans les colonnes de la « SonntagsZeitung » (article en allemand).

«Ça s’applique aux offres Blue Mobile actuelles, aux abonnements internet, TV et au réseau fixe, ainsi qu’à toutes les marques secondaires et tierces et aux clients disposant de produits du service universel», poursuit le directeur.