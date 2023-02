Swisscom octroie l’indexation des salaires du personnel

Inflation : Swisscom octroie à son tour l’indexation des salaires du personnel

Une grande entreprise s’ajoute à la liste de celles qui ont mené à terme les négociations salariales pour 2023 pour tenir compte, notamment, du renchérissement. «Une hausse de 2,6% sera effective, à compter du 1er avril 2023, pour environ 10’000 collaboratrices et collaborateurs Swisscom soumis à la convention collective de travail», indique l’entreprise dans son communiqué.

Les salaires les moins élevés seront ceux dont l’augmentation, en pourcentage, sera la plus forte. À l’inverse, les salaires les plus élevés ne seront pas augmentés de manière généralisée, mais les personnes recevront un versement unique. Parmi le montant total alloué aux hausses de salaire, une part est réservée aux augmentations individuelles. «En tant qu’employeur de qualité, il nous importe de proposer des salaires conformes au marché en plus de prestations annexes attrayantes. Je suis ravie de l’accord trouvé avec les partenaires sociaux», dit dans le communiqué de Swisscom la responsable RH Klementina Pejic.