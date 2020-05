Télécommunications

Swisscom veut plus de soutien de Berne pour la 5G

Les moratoires sur les antennes 5G dans certains cantons sont dûs au manque de clarté de la Confédération, critique jeudi le patron de Swisscom, Urs Schaeppi.

Expansion de la 4G plus difficile

Urs Schaeppi a aussi fait part de sa préoccupation du fait que les moratoires actuels rendent également plus difficile l'expansion du réseau 4G. «Si cela ne change pas bientôt, nous aurons tôt ou tard des problèmes de capacité dans les réseaux», a-t-il poursuivi. Or la situation actuelle, avec nombre de personnes travaillant depuis leur domicile ainsi que l'école à distance, démontre l'importance de disposer de réserves sur les réseaux de télécommunication.

Urs Schaeppi, a rappelé que de nombreuses «fausses nouvelles» concernant la 5G circulent. Dans les faits, le rayonnement entraîné par la 5G est plus faible que celui de la technologie conventionnelle. De plus, les dernières études n'apportent aucune preuve d'effets dommageables pour la santé si les limites internationales sont respectées. «Et on sait que les limites suisses sont dix fois plus strictes que les limites internationales», a déclaré Urs Schaeppi. (nxp/ats)