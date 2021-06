Suisse : SwissCovid a été l’appli la plus téléchargée en 2020

Jeudi, l’Office fédéral de la santé publique est revenu sur l’année d’existence de l’application de traçage SwissCovid.

Jeudi, l’ Office fédéral de la santé publique (OFSP) a tiré un bilan intermédiaire de son application de traçage SwissCovid dans un communiqué . Et de rappeler que le 27 juin 2020, soit deux jours après son lancement, l’application SwissCovid avait déjà été téléchargée 1,19 million de fois. Actuellement, 3,18 millions de personnes l’ont installée, soit près d’un tiers de la population suisse.

En 2020, elle a été l’application la plus téléchargée en Suisse, selon l’OFSP. On a également constaté une hausse rapide du nombre d’utilisateurs. Jusqu’à 2 millions de personnes l’ont utilisé activement. Mais le nombre d’utilisateurs a diminué. Actuellement, on en dénombre 1,7 million.