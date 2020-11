Coronavirus : SwissCovid: les codes seront générés plus simplement

A l’avenir, laboratoires, collaborateurs de la ligne d’information et centres de test et les pharmacies pourront eux aussi générer des codes dans l’application. Cette compétence était réservée aux médecins.

Les codes Covid seront générés de façon plus simple et plus rapide dans l’application SwissCovid. A l’avenir, les laboratoires, les collaborateurs de la ligne d’information, les centres de test et les pharmacies pourront eux aussi les générer.