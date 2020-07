SwissCovid se propage malgré un résultat pas garanti

Rédiger un nouveau commentaire

Stéphane 08.07.2020 à 12:45

Plus on va en parler, plus on serine, plus des gens en auront plus rien à faire alors qu'ils étaient assez prudents au début (Comme moi) ou inversement les apeurés vont disjoncter et s'enfermer de plus en plus. ça fera malheureusement des altercations. Heureux= plus écouter les news finalement