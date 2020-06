Technologie

SwissCovid: une protection des données élevée

L’application qui devra retracer les chaînes de transmission du Covid-19 offre un degré élevé de sécurité des données, estiment l’OFIT et Govcert-ch.

L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication et le Groupe d'intervention informatique de la Confédération jugent que l'app SwissCovid est sûre. L'application offre un degré élevé de sécurité des données et de protection de la vie privée.