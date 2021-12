Suisse : Swissmedic approuve le vaccin de Pfizer pour les 5-11 ans

Le vaccin pédiatrique de Pfizer/BioNTech correspond à un tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes.

Selon Swissmedic, «ce vaccin permet d’éviter presque totalement les pathologies graves causées par le virus chez les enfants de 5 à 11 ans». Image d’illustration. AFP

Swissmedic a autorisé ce vendredi la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Cette décision découle du fait que «les résultats des essais cliniques ont montré que la vaccination était à la fois sûre et efficace dans cette tranche d’âge», explique l’Institut, dans un communiqué.

Le vaccin pédiatrique est administré en deux doses à trois semaines d’intervalle. «Ces doses sont plus faibles que celles injectées aux personnes de 12 ans et plus puisqu’au lieu de 30 microgrammes d’ARNm, les enfants reçoivent 10 microgrammes (0,2 ml), grâce à une dilution appropriée du produit», explique Swissmedic.

À noter encore que le vaccin destiné aux enfants est moins concentré et contient d’autres sels tampons. «Cette nouvelle formulation rend le vaccin Comirnaty plus stable et permet de le conserver au réfrigérateur pendant dix semaines», poursuit l’Institut.

L’essai clinique, qui est toujours en cours et inclut plus de 1500 personnes, montre déjà que «ce vaccin permet d’éviter presque totalement les pathologies graves causées par le virus chez les enfants de 5 à 11 ans», affirme encore Swissmedic, avant de conclure que la fréquence des effets indésirables du vaccin tend à être moindre que chez les adolescents et les adultes.

L’utilisation du Spikevax de Moderna pour les enfants à l’étude Depuis la fin du mois de novembre 2021, Swissmedic étudie une demande d’élargissement d’indication aux enfants de 6 à 11 ans pour le vaccin Spikevax de Moderna. «L’évolution du bénéfice et des risques est encore en cours. La décision sera prise lorsque l’institut disposera toutes les données nécessaires pour analyser la sécurité, la qualité et l’efficacité de cette préparation», explique le communiqué.