Suisse : Swissmedic approuve le vaccin Moderna pour les 12-17 ans

Selon l’autorité suisse d’autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques, le vaccin est efficace à 93% pour cette tranche d’âge.

Swissmedic a donné son feu vert pour l’extension du vaccin Moderna aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. AFP

Swissmedic indique ce lundi après-midi avoir soigneusement évalué la demande d’extension d’indication déposée par Moderna et a étendu l’autorisation à durée limitée de son vaccin contre le Covid-19 (officiellement appelé le Spikevax) aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. La demande avait été déposée le 11 juin dernier. Les résultats d’une étude en cours menée chez 3732 enfants et jeunes âgés de 12 à 17 ans ont été fournis et examinés. Le vaccin Pfizer avait déjà été autorisé dès 12 ans en Suisse à la fin du mois de juin et l’OFSP avait ouvert la vaccination aux plus jeunes dans le courant du mois de juin.

Dans le groupe d’âge étudié et à la même posologie que chez l’adulte, le vaccin de cette étude clinique a montré une réaction immunitaire comparable à celle obtenue chez les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, précise Swissmedic, dans un communiqué. Les effets secondaires les plus fréquents chez les enfants âgés de 12 à 17 ans sont également semblables à ceux des personnes de 18 ans et plus.

L’étude clinique du vaccin a montré que chez les adolescents, l’efficacité contre la maladie (au moins un symptôme et un test PCR positif) évaluée à partir de 14 jours après la deuxième dose était de 93%. Les effets indésirables ont généralement duré un à trois jours et peuvent être plus marqués après la deuxième dose. Le vaccin doit, tout comme chez les personnes de plus de 18 ans, être administré deux fois, à quatre semaines d’intervalle, rappelle Swissmedic.