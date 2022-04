Coronavirus : Swissmedic approuve un premier vaccin à base de protéines

Le vaccin Nuvaxovid sera principalement utilisé chez les personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccins à ARNm pour des raisons médicales, annonce l’OFSP.

La préparation Nuvaxovid nécessite deux injections à trois semaines d’intervalle. AFP

Swissmedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques, a délivré ce mercredi une autorisation de mise sur le marché au vaccin Nuvaxovid du fabricant Novavax, pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il devient ainsi le quatrième vaccin autorisé en Suisse, après ceux de Pfizer / BioNTech, de Moderna et de Johnson & Johnson

«Contrairement aux vaccins à ARNm de Pfizer / BioNTech et de Moderna et au vaccin à vecteur viral de Johnson & Johnson, Nuvaxovid est un vaccin à protéines renfermant un élément constitutif non infectieux de la surface du virus Sars-CoV-2, qui déclenche une réaction immunitaire protectrice lorsqu’il entre en contact avec les cellules immunitaires de l’organisme», explique Swissmedic dans un communiqué de presse.

100’000 doses en automne

«La préparation Nuvaxovid nécessite deux injections à trois semaines d’intervalle et peut être conservée au réfrigérateur pendant neuf mois maximum», précise encore l’Institut. L’Office fédéral de la Santé publique (OFSP), de son côté, annonce que ce vaccin «offre une bonne protection en cas d’infection due aux premiers variants du virus, tandis que son efficacité et sa durée de protection contre les variants Delta et Omicron ne sont que partiellement garanties».

L’OFSP affirme encore que ce vaccin à base de protéines sera «principalement utilisé chez les personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccins à ARNm pour des raisons médicales» mais il restera disponible pour d’autres personnes souhaitant se faire vacciner.

La Suisse attend «102’000 doses de vaccin qui devraient arriver au deuxième trimestre 2022». Elles seront ensuite distribuées aux cantons par la Pharmacie de l’armée.

Aucune filiale en Suisse Dans son communiqué, Swissmedic explique que l’entreprise Novavax ne dispose d’aucune filiale en Suisse. En conséquence, elle n’est titulaire d’aucune autorisation d’exploitation. L’entreprise «a donc mandaté la société Future Health Pharma GmbH de déposer la demande d’autorisation de mise sur le marché en question le 14 février 2022». Future Health Pharma GmbH sera ainsi le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché en Suisse.